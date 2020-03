Coronavirus, per le Olimpiadi ipotesi rinvio dal 23 luglio all'8 agosto 2021

Dopo l'annuncio della scorsa settimana del rinvio al 2021 dei Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo a causa dell'emergenza coronavirus, il presidente del Cio, Thomas Bach, e il n.1 del comitato organizzatore, Yoshiro Mori, sono al lavoro per fissare quanto prima una nuova data dei Giochi. «Mi aspetto una chiamata di Bach in settimana», ha annunciato oggi Mori. 'Kyodo News', citando fonti anonime all'interno del Comitato nipponico, ha rivelato che, al momento, la soluzione più percorribile sembra essere quella di rinviare di un anno esatto le Olimpiadi che potrebbero tenersi dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Sabato scorso Mori aveva ipotizzato lo scenario di Giochi in primavera, una soluzione che eviterebbe il caldo torrido che in estate investe la città di Tokyo, ma tale soluzione non sembra percorribile in quanto porterebbe allo spostamento di molti eventi sportivi con i conseguenti problemi logistici. Come ribadito dal n.1 del Comitato organizzatore, assieme al Cio verranno vagliati pro e contro di entrambe le soluzioni, un doppio binario che sta vedendo impegnata la 'task forcè istituita giovedì scorso dopo la decisione di rinviare l'edizione prevista per questa estate. Ultimo aggiornamento: 11:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA