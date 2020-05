Coronavirus, Mondiali di nuoto del 2021 spostati al 2022

Si terranno dal 13 al 29 maggio 2022 i prossimi Mondiali di nuoto, inizialmente programmati per l'estate 2021 (16 luglio-1 agosto) in Giappone, ma rinviati a causa del differimento di un anno delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dovuto alla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Federazione internazionale di nuoto (Fina). Non cambia la sede, che rimane Fukuoka, sull'isola di Kyushu, nel sud dell'arcipelago giapponese. «Dopo aver contattato le parti interessate e aver ricevuto il loro via libera, non abbiamo dubbi che la decisione presa offrirà le migliori condizioni possibili a tutti i partecipanti a questi campionati», ha dichiarato il presidente della Fina, l'uruguaiano Julio Maglione. Ultimo aggiornamento: 11:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA