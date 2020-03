Coronavirus, morto consulente informatico di 54 anni: era nel pool di difesa di Marco Pantani

BRESCIA - È morto a Brescia, positivo al Coronavirus Fulvio Guatta, 54 anni, consulente informatico che aveva fatto parte del pool difensivo della famiglia di Marco Pantani nel processo per la morte del campione romagnolo. Gautta era stato anche consulente per la Procura nel processo calcioscommesse a Cremona. Le sue condizioni di salute sono precipitate in tre giorni. Ultimo aggiornamento: 16:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA