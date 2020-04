Coronavirus, il Presidente Mattarella si complimenta con Malagò: «Emozionato dal video degli atleti»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è complimentato questa mattina al telefono col Presidente del Coni Giovanni Malagò per l'iniziativa che ha unito gli azzurri di Italia Team in un messaggio corale di solidarietà a medici e infermieri, «eroi» protagonisti della battaglia al coronavirus. «Il video mi è piaciuto molto - ha detto Mattarella a Malagò -, è stato emozionante. La prego di rivolgere i miei più sinceri complimenti alle atlete e agli atleti perché hanno interpretato con semplicità il pensiero di tutti gli italiani. A loro dico grazie per aver condiviso il sostegno a medici e infermieri che sono in prima linea in questi giorni difficili» (



«La solidarietà dei campioni dello sport - ha proseguito Mattarella nella telefonata con Malagò - è un messaggio importante per tutti e di questo sono grato a lei e al Coni per aver dimostrato sensibilità e attenzione verso chi sta soffrendo. Spero di potervi incontrare, quando le condizioni lo renderanno possibile, qui al Quirinale per manifestare di persona la mia gratitudine».

Ultimo aggiornamento: 12:38

