Federica Pellegrini: cosa fa la campionessa di nuoto ai tempi del Coronavirus

Coronavirus, Federica Pellegrini racconta le sue giornate alle prese con le restrizioni imposte.

«Questo momento ci insegnerà molto. Ci farà essere più uniti e più forti. Abbandonati e sbeffeggiati da (quasi) tutti ne verremo fuori da soli e saremo ancora più fieri di essere italiani. Non dimenticheremo l'Italia e andrà tutto bene. Vedere le città bellissime del nostro Paese, come Verona dove vivo, svuotate mi spaventa. Mi sembra tutto irreale e più di qualche volta mi chiedo se è vero quello che vedo».

All'isolamento la campionessa e primatista mondiale dei 200 stile libero, Federica Pellegrini , in fondo è abituata. Da quando è entrata a far parte dell'élite natatoria mondiale una volta l'anno ed in preparazione dei grandi eventi con i compagni di nazionale trascorre quasi 30 giorni in altura e lontana dai grandi centri cittadini. Ultimo della serie quello di pochi giorni fa negli Stati Uniti. «Ma sono nettamente differenti da quello che sta succedendo adesso in quasi tutto il mondo».



Federica, al suo rientro in Italia dopo essere stata a casa dei genitori, a Spinea, è tornata nella propria abitazione a Verona che dista 500 metri dal Centro Federale Alberto Castagnetti dove si allena. Rigorosamente a porte chiuse. «Quando la sera torno a casa - spiega l'azzurra - a volte sono letteralmente distrutta e quasi dimentico di cenare. Uno dei lati positivi della giornata è che ad attendermi c'è la mia cagnolina Vanessa che mi riempie di feste e ci scambiamo le coccole. Momenti che, dopo le telefonate con i miei genitori a Spinea e mio fratello a Londra, cancellano come un colpo di spugna tutta la stanchezza e mi restituiscono le gioie della vita. Ma è bello, soprattutto ora, anche incontrare gli amici tramite i social con l'utilizzo di Skipe Call on line: l'altra sera ero connessa con il presentatore del programma televisivo X-Factor, Alessandro Catellan, per una sorta di divertentissima intervista».

Mentre il primo era in casa davanti al computer della scrivania, Federica era con il pc ma in vasca da bagno indossando cuffia e occhialini per il nuoto. «A me piace stare in compagnia - ha sottolineato Federica - ma in questo momento non si può fare e quindi ci ritroviamo e stiamo insieme sui social». Tenendo anche presente che chi pratica seriamente il nuoto a certi livelli deve anche sapere adeguarsi e rinunciare a certi momenti che con lo sport non vanno proprio d'accordo. «Gli obiettivi si raggiungono facendo anche delle rinunce - prosegue la campionessa - soprattutto poi quando si è in preparazione dei grandi appuntamenti della stagione». L'annullamento dei Campionati Italiani Assoluti (si sarebbero dovuti disputare a Riccione dal 17 al 21 marzo) avrebbero dovuto fare da primo test per la squadra italiana in vista dei Campionati Europei di Budapest (11-24 maggio) e per gli Internazionali d'Italia-Settecolli di Roma. La campionessa di Spinea per questo motivo sta gareggiando da sola e sta svolgendo allenamenti dove simula a tutti gli effetti una gara. Un modo di reagire quindi ad un momento di preoccupazioni. «La salute è sempre al primo posto - ha concluso la capitana della nazionale italiana - e mi è dispiaciuto che i Tricolori siano saltati perché in questo modo sono venuti a mancare i tempi di riferimento necessari dopo la lunga preparazione in altura. Abbiamo lavorato molto in America e al rientro in Italia avevamo bisogno di conferme che, però, non ci sono state ma le stiamo ottenendo con le simulazioni. Quanto sta accadendo ora passa in primo piano rispetto a tutto il resto e speriamo che il difficile momento finisca prima possibile».



