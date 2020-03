Coronavirus, dopo 101 anni non si correrà il Giro delle Fiandre

Dopo 101 anni non si correrà il Giro delle Fiandre, classica monumento del ciclismo, a causa dell'emergenza Coronavirus. La regina delle classiche va in strada ininterrottamente dal 1919 ma gli organizzatori, in accordo con il governo belga, hanno annunciato che il 5 aprile non sarà possibile disputare la corsa più amata dai fiamminghi. «Non credo che sia realistico correre la Ronde - ha dichiarato il ministro dello Sport Ben Weyts al quotidiano Het Niuwsblad-. Siamo onesti, non credo che sarà fattibile. Un intero plotone in arrivo da tutto il mondo che si sposta nelle Fiandre pochi giorni dopo il 3 aprile, quando dovrebbero terminare le varie misure di contenimento… Dobbiamo anche mostrare un senso d i responsabilità Ultimo aggiornamento: 11:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA