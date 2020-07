Coronavirus, Djokovic e la moglie negativi al tampone

Il coronavirus è alle spalle. Novak Djokovic e la moglie Jelena sono risultati negativi a un nuovo test per il Covid-19, secondo quanto riportato in giornata da alcuni media di Belgrado. Il tennista serbo, numero uno al mondo, e la moglie erano risultati positivi al ritorno nei giorni scorsi da Zara, in Croazia, dove si era svolta la seconda tappa del torneo benefico Adria Tour organizzato dallo stesso campione. Torneo interrotto prima della finale dopo che il bulgaro Grigor Dimitrov, partecipante al torneo, aveva annunciato la positività al virus. Sia Djokovic che la moglie non hanno accusato sintomi negli ultimi dieci giorni trascorsi in autoisolamento.

Ultimo aggiornamento: 15:26

