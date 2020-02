Coronavirus, addio Italia's got talent: bloccata la nazionale di taekwondo della Corea del Sud

Coronavirus: la nazionale di taekwondo della Corea del Sud doveva partire nella serata da Seul per raggiungere Fiumicino perché deve partecipare a Italia's got talent. Dalla regione Lazio hanno fatto sapere che se arrivano qua li mettono in quarantena. Ora bisogna capire se partono lo stesso o se rinunciano. Dalla Regione Lazio hanno fatto presente che c'è un'ordinanza che impone la sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Ultimo aggiornamento: 19:29

