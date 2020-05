Coronavirus, in Austria circoli aperti: si è ripreso a giocare a golf con le mascherine

Mascherine, disinfettanti, restrizioni e partenze distanziate. Così in Austria da ieri s'è tornati a giocare a golf dopo il lockdown richiesto dalla pandemia di coronavirus. «Priorità alle discipline che non prevedono il contatto fisico», l'annuncio di Werner Kogler, vice-cancelliere e ministro dello Sport austriaco. E così tra i primi impianti a riaprire anche i circoli di golf. Club House però chiuse, così come gli spogliatoi. E gioco in sicurezza tra distanziamento sociale, mascherine e palline non intercambiabili. Anche in Austria s'è tornati a giocare a golf, «disciplina dove il contatto - come spiegato ancora da Kogler - è nella natura stessa dello sport». Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA