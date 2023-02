Germani Brescia vince la sua prima Coppa Italia, battuta in finale la Virtus Bologna 84-76

Il primo titolo della storia per la pallacanestro Brescia. Un trionfo firmato Amedeo Della Valle, l'mvp del match. Suoi i 26 punti che trascinano la squadra lombarda a battere Bologna con il punteggio di 84-76. La Virtus ha provato a vincere fino all'ultimo, con Marco Belinelli scatenato dall'arco. Ma le sue triple non sono bastate. La Germani si è dimostrata più compatta in difesa, là dove invece il team di Scariolo non ha saputo trovare le giuste contromosse. «Dedico la vittoria a una persona che è venuta a mancare», commenta ai microfoni della Lega a fine partita. Il riferimento probabilmente è allo zio e al nonno deceduti qualche anno fa in meno di 24 ore.

Ultimo aggiornamento: 20:16

