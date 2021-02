Combinata uomini, sorpresa Crawford: è davanti a Pinturault dopo il SuperG. Tonetti decimo

Una sorpresa davanti a tutti dopo il SuperG. James Crawford guida la combinata maschile ai mondiali di Cortina davanti ad Alexis Pinturault, vincitore delle ultime 4 coppe di specialità. Il canadese chiude col crono di 1:19.95 davanti di otto centesimi al francese. Terzo l'austriaco Vincent Kriechmayr, +0.30, seguito dai connazionali Matthias Mayer a +0.32 e Marco Schwarz, a +0.40. Per quanto riguarda gli azzurri, un ottimo Riccardo Tonetti è decimo a +0.69, bene anche l'esordiente Giovanni Franzoni, (+1.47). Christof Innerhofer, invece, chiude in ritardo di 1.84 da Pinturault. L'appuntamento con lo slalom è per le 15.20.

APPROFONDIMENTI CORTINA 2021 Shiffrin d'oro in combinata, quarta Curtoni. Fuori Brignone:...

«I valori sono quelli che prevedevo - ha detto Tonetti -. Sono molto contento: ho fatto un errore in cima ma dal secondo intermedio in poi è andata bene. Mi sentivo molto al limite, ma gli allenatori mi avevano detto che bisognava provare così con questa neve. Sono lì dove volevo essere dopo la prima manche per giocarmi qualcosa di importante in slalom. La pista è ghiacciata, mi sono allenato tanto con gli slalomisti. Sono preparato, poi vediamo».

Combinata donne, SuperG: Brignone prima, poi Curtoni e Shiffrin. Ora lo slalom

Ultimo aggiornamento: 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA