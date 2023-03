Clamorosa pole della Ferrari Hypercar e di Fuoco a Sebring, prima tappa del campionato WEC

C'è una Ferrari in pole, ma non è la SF-23 di F1 bensì la 499P Hypercar. Inizia nel migliore dei modi l'impegno del team Ferrari nel Campionato Mondiale Endurance sul circuito di Sebring che ospita la prima prova stagione. Dopo che la scorsa settimana i test avevano esaltato la Toyota, con la 499P che sembrava non avere la stessa velocità, ecco che le cose nel momento della verità della qualifica sono completamente cambiate. La Ferrari ha rifilato due decimi alla Toyota guidata dall'ex F1 Brendon Hartley (campione del mondo in carica in questa specialità), e il merito va ad Antonio Fuoco, perfetto nel suo giro acrobatico sullo sconnesso tracciato della Florida. Il giovane calabrese, tuttora coinvolto nel programma di sviluppo della Ferrari F1, è sempre stato parte della FDA arrivando fino alla Formula 2, poi la virata nel mondo Gran Turismo e infine il coinvolgimento con la Hypercar. Nella gara di 8 ore che si terrà oggi dalle 17 all'1 di notte, Fuoco dividerà il volante con lo spagnolo Molina e il danese Nielsen, come lui provenienti dal GT. Doccia fredda per la Toyota, che comunque non è lontana dalla Ferrari e si sa che nelle corse di durata la pole non è fondamentale. La Casa giapponese schiera equipaggi esperti in questo tipo di gare, con piloti che hanno anche vinto la 24 Ore di Le Mans. L'altra Ferrari, di Pier Guidi-Calado-Giovinazzi, è quarta a 8 decimi dal poleman ed ha preceduto la Cadillac. Deludenti le due Porsche, a ben 2 secondi da Fuoco, e le Peugeot, a 2"5 dalla Ferrari.

Venerdì 17 marzo 2023, qualifica - La top 10 su 37 partecipanti





1 - Fuoco-Molina-Nielsen (Ferrari 499P) - Ferrari - 1'45"0672 - Buemi-Hartley-Hirakawa (Toyota GR010) - Toyota - 1'45"2813 - Conway-Kobayashi-Lopez (Toyota GR010) - Toyota - 1'45"5484 - Pier Guidi-Calado-Giovinazzi (Ferrari 499P) - Ferrari - 1'45"8745 - Bamber-Lynn-Westbrook (Cadillac V-LMDh) - Cadillac - 1'46"0826 - Estre-Lotterer-Vanthoor (Porsche 963) - Penske - 1'47"1937 - Cameron-Christensen-Makowiecki (Porsche 963) - Penske - 1'47"2108 - Duval-Menezes-Müller (Peugeot 9X8) - Peugeot - 1'47"4559 - Di Resta-Jensen-Vergne (Peugeot 9X8) - Peugeot - 1'48"20510 - Dumas-Briscoe-Pla (Glickenhaus 007) - Glickenhaus - 1'49"164