Covid, ad Alessandria muore Ciro Franzoso: l'ex giocatore di football americano aveva 48 anni

Il Covid si è portato via Ciro Franzoso, 48 anni, di Alessandria: era stato giocatore e poi allenatore di football americano. Stava lottando da qualche giorno contro il virus. Nella città piemontese era stato giocatore dei Knights e aveva allenato i Centurions. In carriera conta uno scudetto con i Giants Bolzano e la guida delle squadre Bills Cavallermaggiore e Lions Bergamo.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Covid a Nocera Inferiore, incinta al quarto mese muore per il virus:... TEXAS Covid, a 4 anni perde entrambi i genitori. La zia per la sua festa... PIEMONTE Covid, dramma a Torino: Chiara Cringolo muore a 21 anni, aveva un... REGNO UNITO Regno Unito, «C'è il Covid, niente chemio per 3... HOUSTON Covid, giovane specializzanda muore a 28 anni: il suo sogno era fare... CORONAVIRUS Londra, migliaia in piazza contro il lockdown: «Il Covid... SALUTE Il primo italiano ad aver testato il vaccino russo: «Zero...

ANCORA UNA PERDITA DOLOROSA PER IL FOOTBALL ITALIANO: CI LASCIA CIRO FRANZOSO Scomparso ieri sera Ciro Franzoso,... Pubblicato da FIDAF - Federazione Italiana Di American Football su Sabato 28 novembre 2020

«Grazie - è il ricordo di Fabio Armano, coach dei Centurions Alessandria - per aver sopportato noi burberi orsi quando 33 anni fa da diciassettenne ti sei presentato al tuo primo allenamento con noi. Grazie per avermi convinto e indotto a giocare quell'ultima stagione 2009, quella giusta, quella che ci ha fatto alzare il trofeo più ambito del nostro sport: eravamo appena diventati Campioni D'Italia Ifl». «Se ne è andato dopo aver combattuto sicuramente come ha fatto per tutta la sua vita sui campi da football» è la nota della squadra Giants Bolzano.

Covid Sulmona, muore cinque giorni dopo il marito. Contagiati anche figlia e nipote

Covid a Reggio Emilia, morta a 21 anni Martina Bonaretti: «Era una ragazza dal cuore d'oro»

Ultimo aggiornamento: 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA