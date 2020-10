Giro d'Italia, Dowsett vince a Vieste, Almeida conserva la maglia rosa

IIn una giornata difficile per il Giro d'Italia, iniziata con la positività al coronavirus di Simon Yates, che è stato costretto al ritiro, in gruppo regna relativa tranquillità e ad imporsi è Alex Dowsett. Il gruppo ha deciso di prendersi una giornata di semilibertà, lasciando andare avanti la fuga. Sul traguardo di Vieste si è imposto il britannico, specialista della cronometro, che nel fianle è riuscito a distanziare Salvatore Puccio con una bella azione personale.

Il successo di Dowsett corrisponde anche al primo successo assoluto della Israel Start-Up nartion in una grande corsa a tappe: la formazione israeliana è diventata World Tour solo lo scorso inverno, e questo è un successo storico per una squadra che, dal prossimo anno, vedrà nelle proprie fila anche Chris Froome.

Resta tutto invariato in classifica gewnerale, con Joao Almeida che veste ancora la maglia rosa. Domani sarà una giornata importante per il portoghese, che dovrà testarsi sull'arrivo in salita di Roccaraso prima del primo giorno di riposo. La nona tappa sarà di 208 km e la partenza sarà a San Salvo.

Ultimo aggiornamento: 17:50

