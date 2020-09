Tirreno-Adriatico, Ganna vince la crono, Yates primo in classifica generale

Simon Yates ha vinto la 55/a edizione della Tirreno-Adriatico di ciclismo che si è conclusa oggi con l'8/a e ultima tappa, la cronometro di San Benedetto del Tronto che è andata a Filippo Ganna. In classifica generale Yates ha preceduto Geraint Thomas e Rafal Majka. Ganna ha dominato la crono chiudendo in 10'42« il percorso di 10,1 km. Segnali incoraggianti in ottica crono mondiale di Imola. Simon Yates vince la classifica generale della Corsa dei Due Mari e succede nell'albo d'oro allo sloveno Primoz Roglic. Ultimo aggiornamento: 17:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA