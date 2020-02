Ciclismo, si ritira Giuseppe Fonzi: è stato per due volte maglia nera al Giro d'Italia

Il ciclismo abruzzese perde uno dei suoi atleti più iconici. Si tratta di Giuseppe Fonzi, atleta pescarese classe 1991, che a nemmeno 29 anni ha deciso di lasciare le corse dopo aver conseguito buoni successi a livello giovanile (con il team No.Ce di Cepagatti prima e con il Velo Club Chieti Scalo/Cicli Intinacelli poi ed infine con la Polisportiva Bevilacqua Cicli Sport, facendo sua nel 2009 la Piccola Tre Valli Varesine). Ma è da professionista che è entrato nel cuore dei tifosi, non per le vittorie ma per la sua generosità e per un curioso primato: è stato in ben due edizioni consecutive del Giro d'Italia la Maglia Nera della competizione, nel 2017 e nel 2018, quando gareggiava con la Willer Triestina.



