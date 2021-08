Diretta Ciclismo su pista, Consonni e Viviani nella Madison per una medaglia ore 9.55

Simone Consonni ed Elia Viviani alle 9.55 si giocheranno la finale della Madison, la specialità americana del ciclismo su pista. Entrambi sono già arrivati a medaglia nella trentaduesima edizione delle Olimpiadi, in scena a Tokyo. Il primo era parte integrante del quartetto che non solo ha vinto l'oro, ma ha battutto anche il record del mondo (due volte) nell'inseguimento a squadre, mentre il secondo, portabandiera alla cerimonia d'apertura per la delegazione italiana e già campione olimpico a Rio 2016, ha vinto il bronzo nell'omnium: una bella rimonta per il ciclista veneto.

Ciclismo su pista, diretta della Madison

Ore 8.30 Circa un'ora e mezza alla gara: Viviani e Consonni scenderanno in pista alle 9.55.

Ore 8.15 I due cercano il bis ai Giochi: hanno già conquistato il bronzo nell'Omnium e l'oro nell'inseguimento a squadre.