Giro d'Italia, Tratnik vince la 16/a tappa a San Daniele del Friuli

Vittoria del Team Bahrain McLaren al Giro d'Italia. Nel corso della 16/a tappa, da Udine a San Daniele del Friuli per 229 km, il gruppo ha deciso di tirare il fiato in vista delle prossime due tappe molto impegnative, e così la fuga va in porto. A trionfare sul traguardo di San Daniele è lo sloveno Jan Tratnik, che riesce a sfruttare l'ottimo lavoro del compagno di squadra Enrico Battaglin, terzo al traguardo. Per il trentenne, questo al Giro d'Italia è il primo successo in una grande corsa a tappe di tre settimane.

Gli uomini di classifica pensano già alla tappa di domani, decisiva ai fini dell'assegnazione della maglia rosa. L'attuale leader, il portoghese Joao Almeida, ha ancora 17" di vantaggio sull'olandese Wilco Kelderman. Ma domani, nella Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio, ci si aspetta il riscatto di Domenico pozzovivo e di Vincenzo Nibali, delusi dopo la tappa di Piancavallo.

"Sto lottando con gente che ha 12-14 anni meno di me. Diciamo che sono più pimpanti. Ho corso senza risparmiarmi, mi sono difeso e ho limitato il ritardo. Manca una settimana alla fine e la posta è ancora alta", ha affermato Nibali. Sicuramente domani ci sarà lo spazio per poter attaccare.

Ultimo aggiornamento: 17:27

