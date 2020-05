Saltano gli Europei di ciclismo in Trentino: si correranno nel 2021

TRENTO Al tempo del Coronavirus i calendari sportivi sono uno stillicidio di rinvii. Tocca al ciclismo far slittare, al prossimo anno, i campionati Europei su strada che si sarebbero dovuti disputare dal 9 al 13 settembre di quest'anno in Trentino. Lo ha reso noto l'Unione europea di ciclismo, aggiungendo che l'evento avrà luogo sempre a settembre o dall'1 al 5 o dall'8 al 12 del 2021. Il campione in carica è il velocista veronese Elia Viviani. © RIPRODUZIONE RISERVATA