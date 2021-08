Olimpiadi, la figlia di Bruce Springsteen fuori dalla finale nell' equitazione

Manca la finale, la figlia del "Boss" della musica. Jessica Springsteen, l'americana figlia dei musicisti Bruce Springsteen e Patti Scialfa, in gara nell'equitazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, non è riuscita a qualificarsi per la finale del salto individuale in sella al suo cavallo Don Juan van de Donkhoeve. La ventinovenne Jessica resta in gara per la competizione a squadre. «Il mio cavallo ha saltato in modo incredibile - ha detto la figlia del 'Boss' - non potrei essere più contenta di lui». Poi ha confessato di aver avuto nervi tesissimi prima della gara di ieri sera: «non soltanto sono le mie prime Olimpiadi - ha spiegato - ma è anche la prima volta che gareggio in un torneo per squadre nazionali. Ci si sente decisamente più nervosi, ma essere in una squadra con Kent (Farrington) e MacLain (Ward) e Laura (Kraut), che hanno un'incredibile esperienza, mi ha dato molta fiducia».

APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Olimpiadi, nuoto 10 km fondo: oro alla brasiliana Cunha, Rachele... LIVE Diretta Lacrime per l'Italia a squadre: fuori pallavolo e basket TOKYO Vela, Tita e Banti nella storia: oro nel Nacra 17 con la regina e il... OLIMPIADI Medagliere Olimpiadi tempo reale VOLLEY Pallavolo, Italia fuori ai quarti contro l'Argentina. Blengini:... SPORT Tita e Banti, medaglia storica nella vela alle Olimpiadi di Tokyo FOCUS Tita e Banti, chi sono le due star della vela che hanno vinto... TOKYO 2020 Olimpiadi, Simone Biles torna per la finale della trave SPORT Tokyo 2020, l'atleta bielorussa Timanovskaja chiede aiuto al Cio:... OLIMPIADI Jacobs, Washington Post evoca il doping: «Lui merita beneficio... OLIMPIADI Vanessa Ferrari, la rinascita della ginnasta. Le foto... TOKYO 2020 Hubbard, transgender eliminata alle Olimpiadi: «Grazie al Cio,... LA GIOIA Dai Maneskin agli Europei al record di Jacobs: quanto ci sentiamo... TOKYO Ius soli sportivo, cos'è la legge che tutela gli atleti...