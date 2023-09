Brandon Hunter, morto a 42 anni l'ex giocatore di basket dopo una lezione di yoga. Militò nei Celtics e in Italia

Shock nel mondo del basket americano per la morte improvvisa dell'ex giocatore dell'Nba, Brandon Hunter, a 42 anni.

In seguito, Hunter ha continuato la sua carriera nel basket in Grecia, Italia, Porto Rico e Turchia, e una volta ritiratosi è tornato nella sua città natale di Cincinnati e ha avviato una società di gestione immobiliare e sportiva. Il capo allenatore di basket dell'Ohio University, Jeff Boals, ha dato la notizia della morte di Hunter sui social scrivendo su X che è stato un «giorno triste»: « Brandon se n'è andato troppo presto», ha aggiunto

Former NBA player Brandon Hunter collapses and dies at 42-years-old 🙏 pic.twitter.com/rXmdUu6Anz

