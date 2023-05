Silvia Bortot dà l'assalto all'Europeo di pugilato nella "Notte dei campioni" a Padova. Sul ring nei 13 match anche il "Golden Boy" Luca Rigoldi

PADOVA - Silvia Bortot entra sul ring sulla colonna sonora di “Non sono una signora”. E come Loreda Bertè con la voce mette all’angolo le rivali con i pugni. Luca Rigoldi è il Golden Boy della boxe italiana. Ha appena aperto la sua palestra, è campione di volontariato oltre che di boxe, ma sul ring anche lui non fa sconti.

Saranno loro i grandi protagonisti, insieme tanti altri pugili, della “Notte dei campioni” venerdì 5 maggio al Palantenore di Padova. Una maratona di 13 incontri, 7 dilettanti e 6 professionisti, con inizio alle 18,30. I due match con titolo in palio (un Europeo e un Tricolore femminili) andranno in diretta su Raisport. Sarà la riunione più importante dell’anno in Veneto. La organizzano la Padova Ring del maestro e figlio d’arte Massimiliano Sarti, la società numero in regione secondo il punteggio della Federazione italiana pugilato, e la Promo Boxe Italia dell’organizzatore di lungo corso Mario Loreni, con il contributo di Fpi, Coni, Regione, Comune e Provincia di Padova.

Clou della serata sarà l’assalto della trevigiana Bortot, 38 anni, allenata dalla Padova Ring, al vacante titolo europeo dei pesi superleggeri contro la francese Flora Pili. Le due, accompagnate dagli allenatori, prenderanno parte alla cerimonia del peso e alla presentazione dell’evento giovedì 4 maggio alle 16.30 nella sede della Padova Ring allo Stadio Euganeo. La Bortot, in carriera 11 vittorie, una sconfitta e un pari, è già stata campionessa europea nel 2019 prima di una squalifica per doping per una contaminazione a lei ignota. Rientrata, ha riprovato l’assalto nel 2022 subendo l’unico stop in casa della belga Oshin Derieuw. Ora con il favore del pubblico vuole tornare regina d’Europa anche se la Pili, 25 anni, imbattuta in 6 incontri, sulla carta dovrebbe essere un’avversaria di tutto rispetto.

Rigoldi, 30 anni, vicentino, è lo sfidante ufficiale al titolo europeo dei supergallo del britannico Liam Davis. Nel cammino di avvicinamento alla sfida sosterrà un test di collaudo contro il colombiano Maicol Velzco. Sarà il 31° match di una carriera fatta di 28 vittorie, 2 sconfitte e una cintura europea già sua fra il 23018 e il 2020.



GLI ALTRI MATCH

Il secondo match titolato della serata sarà quello per la cintura tricolore dei pesi leggeri fra la campionessa Martina Righi e la sfidante Nadia Flalhi. Fra gli altri incontri pro quelli dei pugili padovani Vittoria Parigi Bini (mosca), Akrem Ben Hajaouina (welter) e del rodigino Ben Alassane Traorè (mediomassimi). Davvero una serata per palati fini.