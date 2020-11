A Milano Boschiero per il mondiale silver, Rigoldi difende il titolo europeo

PIOVE DI SACCO - La riunione con le stelle più brillanti del pugilato veneto si doveva tenere a Verona in primavera. E' saltata per il Covid e da allora non era stato più possibile allestirla. Finalmente per Devis Boschiero e Luca Rigoldi la lunga attesa è terminata. Venerdì 17 dicembre sul ring dell'Allianz Cloud di Milano, e in diretta davanti alle telecamere di Dazn, torneranno a incrociare i guantoni per per due importanti titoli internazionali. La serata è organizzata dalla Matchroom di Eddie Hearn, promoter inglese fra i più quotati al mondo, e Opi since 82. Saranno seguiti come sempre all'angolo dal maestro Gino Freo della Boxe Piovese.

Devis "Boom Boom" Boschiero, 39 anni, di Correzzola (Pd) darà l'assalto al vacante titolo mondiale silver Wbc dei pesi leggeri contro il belga Francesco Patera, 27 anni, ex campione d'Europa con un record di 23 vittorie e 3 sconfitte. Si tratta di fatto della semifinale verso la sfida per il titolo mondiale vero. Il veterano padovano spera di arrivarci per chiudere con il botto una brillante carriera fatta di 48 vittorie e 6 sconfitte, i titolo d'Italia e d'Europa più un autentico furto nel Mondiale dei superpiuma disputato nel 2011 in Giappone.

Luca "Golden Boy" Rigoldi, 27 anni, mancino di Thiene (Vi) difenderà il titolo europeo dei pesi supergallo dall'assalto dell'inglese di origini yemenite Gamal Yafai, astro nascente e fratello d'arte di altre due quotati pugili, finora sconfitto una sola volta in 18 incontri. Anche Luca, "ragazzo d'oro" per le molteplici attività di volontariato fuori dal ring, vanta solo una sconfitta, 2 pareggi e 22 vittorie nel suo record. Difende l'europeo per la terza volta, dopo averlo conquistarselo sul ring francese di Hyeres contro Jeremy Parodi. Per lui sarà il test più probante della carriera

