Boxe, Mayweather esagera come sempre e regala alla figlia diciannovenne un'auto da 180 mila euro

Floyd Mayweather, l'ex campione di pugilato statunitense, fa parlare di sé per i suoi eccessi anche a Natale. Che fosse un tipo che non bada a spese pur di assecondare i suoi desideri non è un mistero, in passato il gestore di un concessionario d'auto ha rivelato che Mayweather gli ordinò una Bugatti alle 3 del mattino pretendendo che gli fosse consegnata entro 12 ore, e ancora, 'Money Mayweather' (bronzo olimpico ad Atlanta 1996) ha pagato 25mila dollari per farsi fare un paradenti personalizzato da un dentista newyorkese. L'ultima di Mayweather, campione del mondo Wbc in cinque categorie differenti di peso, riguarda i regali di Natale ai figli. Alla 19enne Iyanna (meglio nota su Instagram come moneyyaya, il campionissimo ha regalato una Mercedes G63 Amg V8 Biturbo da 180mila con tanto di fiocco argentato piazzato sul cofano. «Omg! Omg! Omg! Grazie mille papà! Il miglior Natale di sempre!», la replica sui social della teenager. Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA