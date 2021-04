«Non mi sento né uomo né donna; non lo so proprio. Anzi: non mi sento nemmeno umano. Non riesco a crederci» ha detto Rachael Blackmore, trentunenne ragazza d’Irlanda, nata nella contea di Tipperary, cresciuta tra i cavalli e i formaggi di papà, nella fattoria di Mortlestown Castle che il genitore possiede e tira avanti, mentre dalla madre insegnante ha preso il gusto per lo studio: tra una corsa ad ostacoli e l’altra si è laureata dottore in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati