Biniam Girmay, l'eritreo favorito per il Giro: «Voglio regalarmi una rosa»

L'Africa suona la carica al Giro d'Italia che scatterà oggi da Budapest. Tra i favoriti per la conquista della prima maglia rosa dell'edizione 2022 c'è anche un corridore eritreo, Biniam Girmay, che è stato l'autentica rivelazione delle classiche di primavera. Il ventiduenne della Intermarchè-Wanty-Gobert, formazione belga diretta dall'italiano Valerio Piva, ha imparato molto in fretta come destreggiarsi tra le insidie di quelle gare, tant'è vero che è riuscito a conquistare il successo alla Gand-Wevelgem, diventando il primo africano capace di vincere una delle classiche del nord. Una vittoria che gli è valsa un contratto davvero sontuoso, visto che il team lo ha blindato almeno fino al 2026, rendendolo così l'uomo centrale di una formazione che vuole continuare a crescere nel World Tour, la massima categoria del ciclismo mondiale. Dopo aver staccato la spina per qualche giorno e dopo aver svolto un ritiro molto impegnativo, Girmay è adesso pronto a sfidare Mathieu Van der Poel e Alejandro Valverde nel difficile arrivo di Visegrad, posto in leggera salita dopo 195 km che saranno affrontati con il coltello tra i denti.



Molti la aspettavano al via delle altre classiche del pavè dopo il successo alla Gand-Wevelgem: come mai è tornato in Africa?

«Ho rispettato il programma che avevamo stabilito a inizio stagione con la mia squadra. L'obiettivo era quello di arrivare fino a quella gara, poi staccare un po' e preparare il Giro d'Italia. Prendere una pausa mi ha fatto bene, la prima parte di stagione è stata molto intensa e sentivo la mancanza della mia famiglia. In Eritrea sono stato accolto come un idolo dopo la vittoria alla Gand, c'è stata una grande festa. Poi ho preparato la corsa rosa in altura, a più di 2000 metri di quota: sarà la mia prima partecipazione ad un giro di tre settimane, ma mi sento fiducioso. La prima tappa si addice alle mie caratteristiche, ho svolto una ricognizione con i miei compagni e il finale mi piace molto».



Quali sono le ambizioni di un giovane di soli 22 anni al suo primo Giro?

«L'ambizione principale è quella di vincere una tappa. L'anno scorso il secondo posto al mondiale Under 23 mi ha reso ancora più popolare tra la mia gente, ma dopo il successo alla Gand-Wevelgem c'è stata una vera esplosione di gioia. Vorrei vincere una tappa perché sarebbe davvero importante non solo per l'Eritrea ma per tutta l'Africa: il Giro è una corsa molto apprezzata, sarei accolto come un re. Molti mi dicono che dovrei puntare anche alla maglia ciclamino, ma devo vedermela con avversari del calibro di Mathieu Van der Poel. Credo sia lui il favorito principale per la classifica a punti: se poi dovesse ritirarsi in anticipo, vorrà dire che avrò un avversario in meno».



Quanto è amato il ciclismo in Eritrea?

«Tantissimo. C'è molta passione intorno a questo sport, soprattutto quando ci sono il Giro d'Italia e il Tour de France. Da piccolo seguivo tutte le tappe di pianura, già all'epoca amavo le volate. Non avevo degli idoli particolari, mi appassionavo a quello che faceva Daniel Teklehaimanot, che al Tour ha indossato anche la maglia a pois. Tuttavia, non sento la pressione di dover fare bene: mi sono avvicinato al Giro con la massima tranquillità, sarà un'esperienza molto importante per me. Inoltre, in gara, non ci sarò solo io: l'Eritrea è rappresentata anche da Natnael Tesfatsion e Merhawi Kudus. Sono sicuro che anche loro faranno un buon Giro».



La sua squadra, la Intermarchè-Wanty-Gobert, punterà solo su di lei?

«No, perché vorremmo puntare anche alla classifica generale con Domenico Pozzovivo. Il suo obiettivo è quello di chiudere la corsa nei primi 10 della classifica generale, quindi dovremo supportarlo al meglio. Non sono uno scalatore, ma le montagne non mi fanno paura. Spero di poter arrivare a Verona insieme a lui tra tre settimane».