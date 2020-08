Binder vince in Repubblica Ceca. Morbidelli secondo

Brad Binder vince a sorpresa il GP della Repubblica Ceca, bruciando l'italiano Morbidelli, che ha condotto in testa la prima metà della gara. Al terzo posto il protagonista della prove, il francese Zarco, che ha avuto la meglio, all'ultimo giro, di uno bellissimo duello con Alex Rins. Valentino Rossi parte male, ma si rende protagonista di una rimonta che dal decimo posto lo porta oltre al quinto posto.



MOTO2



Enea Bastianini concede il bis del GP di Andalusia e si impone pure nella gara della Moto2 sulla pista di Brno, in Repubblica Ceca. Subito al comando, dalla prima curva, il pilota della Kalex del team Italtrans controlla la gara, rintuzzando Sam Lowes, vicino, ma mai realmente insidioso, e Joe Roberts che salgono con lui sul podio. Il successo proietta Bastianini in testa al mondiale: scavalcato il giapponese Nagashima, 11°, con Luca Marini, 4° al traguardo, che però è secondo in classifica a 15 punti da Enea.



MOTO3



Dennis Foggia vince in Moto3. Il pilota della Honda Leopard, al primo successo in carriera, trionfa con una condotta sicura da metà gara in poi, rintuzzando nel finale gli attacchi di Albert Arenas, 2° al traguardo e sempre solido in vetta al mondiale, e Ai Ogura, 3°. Ai piedi del podio Niccolò Antonelli, 4° in risalita dal 12° posto in griglia, mentre sono andati a punti altri tre italiani: 8° Tony Arbolino, che ha raccolto meno di quanto seminato, 9° Romano Fenati e 10° Stefano Nepa. Ultimo aggiornamento: 15:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA