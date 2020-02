Biathlon, Wierer chiude con l'argento nella mass-start

Dorothea Wierer chiude i Mondiali di biathlon di Anterselva con un'altra medaglia, la quarta in una settimana. È l'argento conquistato dalla 29enne altoatesina nella mass start, dietro alla norvegese Olsbu Roiseland, medaglia d'oro. Bronzo alla svedese Anna Oiberg. La medaglia odierna va ad aggiungersi all'argento conquistato nella staffetta mista e alle due medaglie d'oro vinte nell'inseguimento e nell'individuale.



«Già la prossima settimana sarà ricca di impegni, avrò molto da fare ma cercherò di riposarmi il più possibile. Devo restare al massimo per cercare di vincere la classifica generale ma la concorrenza resta tantissima. Questo Mondiale è passato velocemente, ancora non ho realizzato che sia finito. Adesso andrò a casa per staccare anche a mentalmente, lunedì prossimo partiremo per la Repubblica Ceca. Non pensavo che la rassegna iridata andasse così bene». Dorothea Wierer si gode il bel mondiale di biathlon che si è concluso ad Anterselva e guarda agli appuntamenti di coppa. «Non è stato facile gestire la pressione e tutti gli impegni che ti porta il disputare un Mondiale in casa - dice la campionessa azzurra -, dopo il primo oro mi sono tolta un peso facendo il Mondiale che volevo sin dall'inizio. Mi dispiace per oggi perché avevo finito le energie, è un peccato per l'errore commesso nell'ultimo poligono prima del traguardo. Roeiseland ne ha fatti zero e quindi è uscita carichissima, io ho provato a fare il massimo. Non riuscivo più a spingere. Prova comunque positiva anche se i tre errori sono stati troppi». Ultimo aggiornamento: 15:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA