Biathlon, impresa Wierer, è bronzo: «Sono felicissima». Decima medaglia dell'Italia

Ecco anche l'impresa individuale, dopo le medaglie a squadre. Dorothea Wierer chiude la 7.5 km del biathlon femminile con 37”2 di distacco dalla norvegese Roeiseland, oro in 20'44''3. Argento alla svedese Elvira Oeberg, 21'15''2. Zero errori al poligono per l’azzurra che conquista la decima medaglia dell'Italia in questi Giochi di Pechino 2022. E' suo il bronzo e domenica la Wierer potrebbe anche raddoppiare il suo personale bottino: «Vediamo come andrà domenica, se ci sarà vento, ma ora non ci penso. Intanto mi sono tolta questo peso. L'ultimo giro è stato molto duro, ma ho dato tutta me stessa e sono felicissima». La Vittozzi ha chiuso a 2’24”8 con 4 errori al primo poligono, Samuela Comola a 2’46”2 con un errore, Federica Sanfilippo a 4’12”08 con 5 errori.