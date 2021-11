Sinner show alle Atp Finals: si libera di Hurkacz in due set, poi la dedica: «Matteo sei un idolo»

TORINO Nel giorno dell’addio di Berrettini (ritiro per infortunio) la scena se la prende Jannik Sinner, con un debutto da sogno. All’esordio assoluto nelle Atp Finals, Sinner non trema, ma spazza via Hurkacz in due set e mantiene vive le speranza (anche se la seconda vittoria potrebbe non bastare) di passare il girone.

APPROFONDIMENTI SPORT Atp finals, Sinner contro Hurkacz a Torino IL RITIRO Atp Finals, Berrettini non ce la fa: «Il mio corpo non è... SPORT Atp Finals, Berrettini si allena ma è ancora in dubbio

Una serata storica, nella quale il pubblico del Pala Alpitour ritrova l’entusiasmo smarrito dopo il forfait annunciato di Berrettini. Sinner ha 20 anni ma sembra un veterano, ci mette dieci minuti a rompere il ghiaccio e al contrario del suo avversario polacco sbaglia pochissimo. Risponde colpo su colpo e da fondo campo è praticamente imbattibile, Hurkacz (non in gran serata) fa quello che può ma Sinner conquista il primo set 6-2 e bissa ancora 6-2 nel secondo, con una leggerezza che quasi sorprende. Con la vittoria su Hurkacz entra nella top 10 Atp (era 11°) e il finale è tutto per Matteo Berrettini. Con dedica firmata sull’obiettivo della telecamera («Matteo sei un idolo») e parole commosse ai microfoni nell’immediato post gara.

La cronaca dell'incontro Sinner-Hurkacz 2-0 (6-2, 6-2)

SECONDO SET

Sinner chiude la partita in due set e vince il primo incontro della sua vita delle Atp Finals

40-30 Primo match point per il tennista altoatesino

30-30 L'azzurro chiude un lungo scambio con una volée di rovescio impeccabile

15-30 Errore del polacco e Sinner accorcia nell'ottavo game

0-30 Hurkacz tenta di reagire e inchioda Sinner con un lungo linea

Sinner concretizza la prima palla break e si porta sul 5-2 nel secondo set

40-0 Tre palle break per Sinner dopo l'errore a rete del polacco

30-0 Hurkacz sbaglia la palla corta

Yannik tiene il servizio a zero

40-0 Altro servizio vincente per Sinner

30-0 L’altoatesino non sbaglia lo smash e prende il largo nel sesto game del secondo set

15-0 Sinner mette subito a segno una prima vincente

Il polacco tiene il servizio ma con un break di svantaggio nel secondo set

40-40 Sinner inchioda con un dritto incrociato il suo avversario

30-40 Il polacco sfrutta il servizio e ribalta la situazione

30-15 Hurkacz esce sconfitto con l'occhio di falco, Sinner in vantaggio nel quinto game del secondo set

Sinner conferma il break e prende il largo anche nel secondo set

Ad-40 Grande scambio vinto dal tennista italiano con un dritto incrociato

40-40 Sinner sbaglia da fondocampo

40-30 Gran lungo linea dell'azzurro che si riporta in vantaggio

30-30 Hurkacz non sbaglia con il rovescio e riporta il game in parità

30-15 L'altoatesino mette il naso avanti con il quinto ace della sua partita

15-15 Sinner il parziale vantaggio di Hurkacz

Break dell'altoatesino nel secondo set che si porta in vantaggio dopo aver già vinto il primo

40-15 Doppia palla break per l'azzurro

30-15 Rovescio sbagliato del polacco

15-15 Sinner risponde, Hurkacz trova la rete

L'altoatesino tiene il servizio e chiude il game con un ace dopo aver annullato una palla break a Hurkacz

Ad-40 Errore di Hurkacz, Sinner in vantaggio

40-40 L'altoatesino annulla la palla break

40-Ad Prima palla break del secondo set per il polacco

40-40 Brutto errore gratuito di Sinner, si torna in parità

40-30 Ace per l'altoatesino in un momento fondamentale

Errore di rovescio per Sinner, Hurkacz conquista subito il primo game del secondo set

30-40 Il polacco ha subito l'opportunità per chiudere il primo game del secondo set

0-30 Hurkacz parte forte e firma subito il doppio vantaggio

PRIMO SET

Errore gratuito del polacco, alla quarta opportunità Sinner porta a casa il primo set dell'incontro

Ad-40 Il lungo linea del polacco finisce lungo, altro set point per Sinner

40-40 Annullati tre set point all'azzurro, parità nell'ottavo game

40-30 Il rovescio di Sinner va a rete, secondo set point annullato dal polacco

40-15 Sinner sbaglia da fondocampo, Hurkacz annulla il primo set point

40-0 Tre set point per l'altoatesino

30-15 Secondo ace consecutivo per il tennista altoatesino

15-0 Ace per Sinner

Sussulto di Hurkacz che si porta sul 5-2

15-40 Errore gratuito di Sinner

15-30 Bella palla corta di Hurkacz che prova a reagire

L'altoatesino inchioda l'avversario e conferma il break, portandosi sul 5-1

40-15 Sinner ha la palla del 5-1

30-15 La risposta del polacco è fuori, ancora avanti Sinner nel sesto game

Secondo break di Sinner

40-40 Secondo ace del polacco che annulla la palla break di Sinner

40-30 Palla break per Hurkacz

30-30 Prima vincente del polacco

15-15 Ace di Hurkacz

L'altoatesino tiene il servizio e conferma il break dopo un lunghissimo quarto game

Ad-40 Grande lungo linea di Sinner che si porta in vantaggio

40-40 Di nuovo in parità

40-Ad Errore a rete di Sinner, il polacco ha la terza palla break del game

40-Ad Seconda palla break per Hurkacz per un lungo linea di Sinner, che finisce nel corridoio

40-40 Seconda vincente di Sinner che annulla la prima palla break

40-Ad Il nastro aiuta il polacco che ha una palla break per tornare in parità

40-40 Sinner sbaglia lo smash da fondocampo

40-15 Due palle per confermare il break per Sinner

30-15 L'azzurro ribalta il quarto game con un bel dritto incrociato

0-15 Scambio prolungato tra i due tennisti, Hurkacz ha la meglio

Sinner strappa il servizio a 30 e concretizza la prima palla break

40-30 Il polacco annulla la prima palla break di Sinner dopo un errore gratuito dell'azzurro

40-15 Doppia palla break per l'altoatesino

L'altoatesino tiene il servizio dopo aver annullato una palla break

Ad-40 Altra palla vincente per l'italiano che torna in vantaggio

40-40 Secondo errore gratuito per Sinner: si torna in parità dopo il vantaggio dell'altoatesino

40-40 Sinner annulla la prima palla break di Hurkacz

30-30 Errore gratuito di Sinner, rimontato dal polacco

30-15 Hurkacz va a segno per i primi punti del secondo game

15-0 Servizio dritto di Sinner vincente

Il primo gioco è del tennista polacco

15-40 Hurkacz risponde subito all'altoatesino

15-30 Il primo punto per Sinner alle Atp Finals