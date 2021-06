Queen's, è finale per Matteo Berrettini. Battuto in due set De Minaur

Ancora uno straordinario 2 a 0 per Matteo Berrettini al Queen's, che in semifinale supera l'australiano De Minaur con un doppio 6-4 in "solo" un'ora e 24 minuti. Continua il percorso netto del top 10 al mondo e numero uno fra gli azzurri, che nel torneo inglese, al momento, non ha concesso ancora alcun set agli avversari incrociati sul cammino.

Anche questa volta, infatti, son bastati due break ben piazzati nei due set, il primo al terzo gioco, il secondo al nono, e il romano è stato sempre bravo e sempre in controllo da saperli difendere senza troppi patemi d'animo. Ora solo la finale a separarlo dal 500 britannico, prima di esordire a Wimbledon dal 28 giugno. Lo raggiungerà uno tra Cameron Norrie e Denis Shapovalov.