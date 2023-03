Matteo Berrettini esce subito di scena a Indian Wells: al debutto nel torneo, l'azzurro è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel, n°103 del ranking, con il punteggio di 7-6, 0-6, 6-3 in 2 ore e 41 minuti di partita. Un'altra delusione per il tennista romano, eliminato all’esordio di Indian Wells dopo l’infortunio di Acapulco - quando si era ritirato nei quarti di finale del match contro Rune accompagnato da una pioggia di fischi mentre era in svantaggio - e la sconfitta all’esordio agli Australian Open. Al debutto in California, in uno dei nove tornei più importanti sul circuito, Berrettini (numero 23 Atp) è sembrato scarico e lontano da una forma fisica ottimale. Comunque, nella contro-prestazione dell'azzurro pesano e non poco i cinquanta errori gratuiti pesano sul bilancio generale dell'incontro.

Berrettini in crisi, cosa sta succedendo?

Il momento no del tennista romano, dunque, continua. E molti tifosi di Berrettini lo accusano di pensare troppo alla vita fuori dal campo. in particolare, danno la colpa alla love story con la showgirl Melissa Satta. Che invece procede a gonfie vele, nonostante alcune indiscrezioni che li volevano già ai ferri corti. A certificare lo stato di buona salute della relazione con l'ex moglie del calciatore Kevin Prince Boateng sono state le foto scattate lo scorso San Valentino a Montecarlo che mostrano la neo-coppia scambiarsi effusioni in pubblico.

Ma mentre le cose al di fuori dai campi di tennis procedono al meglio, diverso è il discorso legato prettamente all'aspetto sportivo. Alla vigilia di Indian Wells, sembrava che Berrettini avesse superato il suo momento di difficoltà. Tanto è vero che Matteo raccontava: «Per fortuna mi sento bene e la gamba sta rispondendo bene a tutti i test e agli allenamenti fatti in questi giorni. In generale sono contento che non sia stato nulla di grave per la gamba. L’obiettivo adesso è quello di accumulare partite ed ore di gioco e cercare di tornare a casa dalla trasferta americana con più partite possibili».

Eliminazione che brucia

Di certo, non si aspettava di essere eliminato al secondo turno. Ma rilancia: «Sappiamo che la stagione è lunga, non posso neanche chiedere a me stesso troppo e tutto insieme. Quindi, come ho sempre fatto, un giorno alla volta: testa bassa e continuare a lavorare». Adesso, a maggior ragione, servirà farlo ancora di più.

Non solo Berrettini. Eliminato anche il greco Tsitsipas, 2^ testa di serie del seeding. Sconfitta pure per Camila Giorgi. Oggi, invece, l'esordio di Sinner contro Gasquet (ore 20) e di Musetti contro Mannarino (all'incirca a mezzanotte circa). Dirette su Sky Sport.