Berrettini infortunato salta gli Internazionali d'Italia: «Decisione difficile, ma è la scelta più giusta»

Matteo Berrettini non giocherà gli Internazionali d'Italia, in programma a Roma il prossimo maggio. L'infortunio al polso e la conseguente operazione, l'hanno costretto a dare forfait. A dare l'annuncio è stato lo stesso tennista, con un post su Instagram: «Seguendo i consigli medici degli esperti, il mio team ed io abbiamo deciso di non forzare i tempi di recupero. Sono quindi costretto a ritirarmi dai tornei di Monte-Carlo, Madrid e Roma, concedendomi quindi il tempo necessario per raggiungere la forma migliore», le sue parole.

«Non partecipare a questi eventi, in particolare a Roma, è stata una decisione estremamente difficile che tuttavia ritengo essere quella giusta per poter tornare ai massimi livelli. Grazie mille per il vostro supporto. Non vedo l'ora di vedervi presto in campo», ha concluso.

Come sta Berrettini

Berrettini si è infortunato al polso destro durante il torneo di Miami. Dopo l'operazione aveva condiviso un post informando sulle sue condizioni: «Dopo il ritiro dal torneo di Miami a causa di un infortunio alla mano destra, io e il mio team abbiamo parlato con medici e specialisti, avendo effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso, ci hanno consigliato di procedere con una piccola operazione per garantire un rapido e completo recupero. Oggi mi sono sottoposto all’operazione ed è andata molto bene. I medici ed il mio team stanno già discutendo del programma per tornare in campo e appena avremo un quadro più chiaro vi fornirò maggiori aggiornamenti. Come sempre grazie mille per il vostro supporto».