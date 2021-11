Ancora non si dà per vinto, Matteo Berrettini. E si riserva un'altra chance nella sua seconda avventura nelle Atp Finals, la prima a Torino per il tennista romano. La gara contro Hurkacz, prevista per domani alle 14, è stata spostata alle 21 e nel programma c'è ancora lui. Che potrebbe, però, dare forfait fino a cinque minuti prima dell'incontro. Si scalda, quindi, e ancora, Jannik Sinner.