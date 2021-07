Berrettini, diretta social. Matteo con la maglia "Black Lives Matter" diventa virale, ma è una vecchia foto. Meme sulla fidanzata in tribuna

Matteo Berrettini, il primo italiano in finale di Wimbledon, protagonista anche sui social. In questa giornata di grande sport, fra Wimbledon e Wembley, il tennista italiano scalda gli animi di tifosi, appassionati, ma anche fan occasionali di racchette e palline. Molto condivisa una foto di Berrettini del 2020, in cui indossa la maglia "Black Lives Matter". «Com'era quella cosa dei simboli che non contano?», scrive un utente su Twitter, in evidente polemica con la scelta della Nazionale italiana di inginocchiarsi prima delle partite solo come gesto di solidarietà nei confronti dell'altra squadra. «Comunque vada oggi a Wimbledon, ha già vinto. In bocca al lupo» twitta un altro profilo commentando la foto.

Djokovic-Berrettini, segui qui la DIRETTA

Comunque vada oggi a #Wimbledon, ha già vinto. In bocca al lupo, #Berrettini. pic.twitter.com/IpdR0KIEzf — Beatrice Brignone (@beabri) July 11, 2021

Ma il sostegno per Berrettini si manifesta in più forme sui social. C'è chi scrive un semplice «Forza Matteo» e chi adotta soluzioni più creative con meme e fotomontaggi ironici. Ripreso da tanti anche il video dell'ospitata di Matteo Berrettini a "Una pezza di Lundini" su Rai2, in cui si esibì in un'insolita partita di tennis con gli oggetti più disparati: «Se Berrettini è riuscito nell'ardua impresa di battere Lundini, allora direi che accaparrarsi la finale contro Djokovic sarà una passeggiata».

Se #Berrettini è riuscito nell'ardua impresa di battere Lundini, allora direi che accaparrarsi la finale contro Djokovic sarà una passeggiata..#Wimbledon2021 #BerrettiniDjokovic https://t.co/QxscP6CGI3 — Silvia the "Blond Menace"🧈 (@hermajestweet) July 11, 2021

E poi Lapo Elkann che twitta: «Oggi un giovane italiano ci rende super orgoglioso: Vai Matteo Berrettini». Geppi Cucciari scrive: «Go Matteo Go». Non fa mancare il suo supporto Chiara Appendino, sindaco di Torino: «Che la giornata più emozionante per lo sport italiano abbia inizio!». Persino Russell Crowe si è schierato con l'italiano con un tweet in suo favore.

Oggi un giovane italiano ci rende super orgoglioso: Vai Matteo Berrettini 🎾💚🤍❤️ #Wimbledon — Lapo Elkann (@lapoelkann_) July 11, 2021

Che la giornata più emozionante per lo sport italiano abbia inizio!#Wimbledon pic.twitter.com/kkE8So7iib — Chiara Appendino (@c_appendino) July 11, 2021

Numerosi i post dedicati alla fidanzata di Matteo Berrettini, Ajla Tomljanovic, spesso inquadrata dalle telecamere del campo centrale di Wimbledon. La tennista è apparsa molto tesa, con un'espressione sul volto che parla da sola. «Noi oggi come la fidanzata di Berrettini», scrive un utente.