Berrettini-Djokovic, dove vederla in chiaro in tv. L'asso serbo scherza da Wimbledon: «Spero che l'Italia vinca solo a Wembley»

Da amante dell'Italia, Novak Djokovic non ha dubbi sulle finali che aspettano domani gli italiani a Londra: «Speriamo che sia una bella partita e che l'Italia possa vincere solo la sera...», ha detto il tennista numero uno al mondo, in un'intervista a Sky a un giorno dall'incontro più importante per Matteo Berrettini, il suo sfidante sul campo centrale di Wimbledon e anche il primo azzurro a raggiungere un simile traguardo. «È la prima finale per in uno slam per lui - ha spiegato ancora il serbo - la trentesima per me, spero che l'esperienza mi possa aiutare, ma lui sta giocando il miglior tennis della sua carriera, ha uno dei migliori servizi nel mondo».

Per quanto riguarda, poi, gli appassionati che non vogliono perdersi la gara di domani tra il nostro Berrettini e Djokovic arriva l'annuncio da parte di Sky Sport, che ha deciso di rendere visibile in chiaro la finale di Wimbledon di domani 11 luglio su Tv8 con inizio alle 15, ora italiana