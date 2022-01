Australian Open, Berrettini è nella storia: batte Carreno Busta e vola ai quarti. Ora Monfils

Un'altra pagina di storia del tennis. Matteo Berrettini, grazie al successo negli ottavi degli Australian Open, è diventato il primo italiano di sempre a raggiungere i quarti in tutti i tornei degli Slam. Superato a Melbourne lo spagnolo Carreno Busta in tre set 6-4 7-6 6-4 (con 28 ace). Adesso lo aspetta Monfils per sognare la semifinale. Il francese, rigenerato dopo il matrimonio con Elina Svitolina, stamattina ha superato il serbo Kecmanovic. Per Berrettini anche best ranking: ora è sesto nella classifica Atp, superato lo sconfitto Rublev.

