E' morto Bepi Ros, la "Roccia del Piave" campione dei pesi massimi e bronzo olimpico. Cinque giorni fa era morto il fratello Ernesto

SUSEGANA - Bepi Ros è morto intorno alle 8,30 di stamattina all’ospedale di Vittorio Veneto. Aveva 79 anni. Leggenda del pugilato veneto, Ros è stato tre volte campione d’Italia dei pesi massimi professionisti fra il 1970 e 1973. Da dilettante ha conquistato la medaglia di bronzo all’Olimpiade di Tokyo 1964, vinta da un certo Joe Frazier. Lo chiamavano “La roccia del Piave” per il modo ruvido di combattere, la solidità fisica e perchè in 42 incontri da professionista non era mai andato ko.

Ros abitava a Susegana. È morto a seguito di una lunga malattia e cinque giorni dopo il fratello Ernesto, campione d’Italia dei pesi medi. Come sul ring, i due “guerrieri” hanno combattuto e hanno voluto andarsene insieme anche nella vita.