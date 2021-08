TOKIO L'Italia della scherma, trascinata da Bebe Vio, ha conquistato la finale nel fioretto ai Giochi Paralimpici di Tokyo, battendo in semifinale l'Ungheria per 45-27. Le azzurre italiane di oggi 29 agosto, affronteranno in finale la Cina sicuramente dopo le 14.40: la finale, in programma alle 13.30 ha infatti subito un rinvio.