TERMOLI - Cresce con costanza la coppia Marta Menegatti-Valentina Gottardi che in pochi mesi si sta imponendo come il binomio più forte in campo nazionale. Dopo la Coppa Italia conquistata a Bellaria-Igea Marina a giugno, ieri è arrivata la medaglia d’oro a Termoli (Campobasso), nella seconda tappa Gold del Campionato italiano assoluto di beach volley Perla nera.

Gli eventi “Gold” sono quelli più prestigiosi e ricchi in termini di montepremi, durante l’ultimo che si disputerà a Caorle dal 2 al 4 settembre saranno altresì assegnati gli scudetti. Nel mezzo ci saranno altre due tappe: una a Cordenons (Pordenone) e un’altra a Catania a fine mese. I titoli andranno alle coppie che hanno conquistato più punti durante i vari appuntamenti prendendo in considerazione solo i migliori 4 risultati tra tutte le tappe disputate.

PRONOSTICO RISPETTATO

Partite da favorite Marta e Vale non hanno ceduto nulla alle avversarie in queste cinque partite che le hanno viste arrivare sul gradino più alto del podio con netti 2-0. «Sulla carta è una cosa, sul campo bisogna darsi da fare, siamo molto soddisfatte: non abbiamo perso nemmeno un set in questo torneo, ciò significa che stanno lavorando bene, che stiamo avendo tanta costanza e la nostra solidità di squadra sta crescendo giorno dopo giorno» ha detto la polesana a fine partita vinta contro Lantignotti-Michieletto (numero 3 del tabellone) con un doppio 21-17.

Annunciato come testa di serie nel tabellone principale il binomio allenato da Caterina De Marinis (scudetto nella prima edizione del 1994 in coppia con Bruschini e nel 2000 con Del Core) ha esordito sabato mattina presto sconfiggendo la coppia Cicola-Dainese 2-0 (21-10, 21-16); nella tarda mattinata non si sono fatte arrestare dal caldo facendo fuori con un altro 2-0 (21-14, 21-9) Dalmazzo-Galazzo. Nel pomeriggio è arrivata la conquista della semifinale contro l’altra coppia Tega-Calì sconfitta sempre per 2-0 con un doppio 21-14.

Ieri mattina c’è stato lo scontro al vertice con Gradini-Frasca uscite con le ossa rotte 2-0 (21-13, 21-17) che ha permesso alla premiata ditta Menegatti-Gottardi di accedere ad una nuova finale valsa l’oro.

Sono due ora gli impegni internazionali importanti per le azzurre nelle prossime settimane, enmtreambe in Germania: la prima volta in un torneo Pro Tour Elite 16 (dove giocano le 16 migliori squadre del mondo) ad Amburgo e pochi giorni dopo il Campionato europeo a Monaco. «È arrivato il bello della stagione - dice al riguardo Menegatti -. Veniamo da ottimi risultati: un quinto posto al Mondiale e il bronzo Agadir. Siamo pronte ad affrontare questi prossimi appuntamenti, ci rivediamo a Caorle e probabilmente anche a Catania».