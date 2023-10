Basket, Napoli batte Milano e resta a punteggio pieno. Ok Bologna e Venezia

Napoli, Brescia e Reggio Emilia a punteggio pieno dopo due giornate. Così come Bologna, Venezia e Trento che però sono squadre più abituate a stare nelle zone alte della classifica. I partenopei battono Milano e restano a punteggio pieno con il risultato a sorpresa di giornata. L’Olimpia è stanca e brutta e perde per il secondo anno consecutivo al Pala Barbuto. In settimana potrà riposare perchè la partita contro il Maccabi Tel Aviv, prevista per il 12 ottobre al Forum, è stata rinviata per i noti fatti che stanno accadendo in Israele. Nell’anticipo del sabato, grande prova della Germani Brescia che vince 71-99 a Treviso grazie ad un secondo da 32-53.

Sei giocatori in doppia cifra, 71 per cento da tre punti (12/17) e 36 rimbalzi contro 29. Brescia resta a punteggio pieno e si candidar essere una delle protagoniste del campionato. Tortona e Cremona ai primi successi in campionato. Sassari resta ancora a zero punti con Brindisi, Scafati, Pesaro e Treviso

GE. VI. NAPOLI - EA7 OLIMPIA MILANO 77-68

Davanti al Pala Barbuto esaurito in ogni ordine di posto, Napoli parte fortissimo, 17-5, e chiude avanti il primo quarto 23-13. La Ge.Vi allunga 28-17 al tredicesimo, l’Olimpia rientra sul 35-35, ma è un sussulto che cade nel vuoto. Napoli ne ha molto di più: 58-47, poi 60-49. La EA7 è stanca, la partita di venerdì sera (con sconfitta al supplementare) a Istanbul in Eurolega lascia il segno. Mirotic (26 punti) ci prova ma gioca da solo. I padroni di casa vincono 77-68. Zubcic 17 punti, Sokolowski 16, Owens 16 con 10 rimbalzi.

UNA HOTEL REGGIO EMILIA - GIVOVA SCAFATI 85-77

Reggio Emilia conferma quanto di buono fatto vedere a Brindisi quattro giorni fa e batte anche Scafati, ma impiega denti minuti per staccarsi di dosso la pressione dei campani. Dopo il primo quarto da 24-21, i secondi dieci minuti restano equilibrati: 45-41. I primi cinque minuti del terzo periodo segnano il solco: parziale da 12-2 per il 57-43. Scafati sbanda, Reggio allunga sul +18, poi resta avanti 65-52 al 30esimo. Scafati non esce dalla partita, ma il massimo sforzo è il meno 6 (72-66) del 35esimo. Vince Reggio Emilia con cinque giocatori in doppia cifra, tra i quali Michele Vitali con 18 e Faye, classe 2005, con 10. Per Scafati Nunge 21 punti, Logan 0.



ESTRA PISTOIA - DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 73-78

Partita dai mille volti, Trento domina il primo periodo 14-27, Pistoia produce un secondo parziale da 28-17 e va al riposo lungo avanti 42-37. I toscani lottano con le unghie e con i denti sopperendo a qualche mancanza tecnica nel proprio roster. Il pubblico di casa lo capisce e sospinge i suoi. Al 26esimo è 59-50, ma l’Aquila prima si riavvicina poi sorpassa 67-70 al 35esimo. Il finale è intenso: Baldwin e Alviti (18 punti) danno il 71-76. Ancora Moore (20 punti) per il 73-76. La chiude Hubb (15 punti) per il 73-78 finale.

VANOLI CREMONA - BANCO SARDEGNA SASSARI 86-74

Sassari recupera Charalampopoulos dopo un mese, ma è sempre senza Tyree e Raspino. Cremona ha bisogno di punti pesanti. Ne viene fuori una partita con molti errori, almeno all'inizio. La Dinamo ottiene il primo allungo al 14esimo sul 19-27. Cremona non molla e impatta 36-36 al riposo lungo, poi sorpassa 48-45 al 25esimo e allunga 71-61. Sassari è a corto di fiato e di rotazioni, Cremona vince 86-74. Lacey e Denegri 16 punti, Adrian 14 punti. Pecchia 10 con 7 rimbalzi.

BERTRAM YATCHS TORTONA - HAPPY CASA BRINDISI 69-68

Entrambe le squadre cercano la prima vittoria in campionato dopo un esordio molto negativo. Parte meglio Brindisi, 6-11, poi 11-17. Baldasso segna la prima tripla per i piemontesi dopo lo 0/19 della prima partita. Al decimo è 16-17 . Brindisi allunga fino al 18-27, poi 27-35 con le triple di Kyzlink e Senglin. Tortona ha un sussulto e impatta 37-37 all’intervallo. Al rientro in campo Tortona spinge: 46-39 al 25esimo. Brindisi trova difesa e transizione e sorpassa 47-48. Altro contro parziale dei padroni di casa per il 55-50 al trentesimo, poi 62-55 al 34esimo. Con pazienza Brindisi ricuce e con la tripla di Bayehe impatta sul 66-66. Daum (11 punti) segna il 69-66, ancora Bayehe (13 punti) per il 69-68. Brindisi ha tre volte la palla del sorpasso ma spreca e perde la seconda partita consecutiva. Per i pugliesi, non accadeva dal 2017/18 una partenza con due sconfitte. In fila. Allora si arrivò a 0/5, si spera di non ripetere la stessa partenza.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA - OPENJOBMATIS VARESE 115-84

Tutto facile per la Virtus Bologna che impiega quattro minuti per indirizzare la partita, dal 14-13 al 26-13, poi 33-22 al decimo. Varese non reagisce e chiude sotto 58-39 al riposo lungo. La Virtus allunga ancora nel terzo periodo, toccando il +24 sull’81-67 e dilaga negli ultimi dieci minuti chiudendo 115-84 con sette giocatori in doppia cifra e Dunston a quota nove. Belinelli 23 punti con 7/11 da tre, Mickey 16 punti e 11 rimbalzi. Netto divario nei rimbalzi, 51 contro 36. Per Varese si salvano Hanlan con 22 punti e Moretti con 13.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO - UMANA VENEZIA 64-76

Pesaro parte bene, 8-3, poi 14-8, ma sono gli unici vantaggi di tutta la partita. Venezia prende le misure, sorpassa 19-23 al decimo, poi 28-41 al riposo lungo grazie ad un secondo parziale da 9-18. Nel terzo periodo ci si attende la reazione dei padroni di casa, sospinti dagli oltre 6 mila spettatori della Vitrifrigo Arena, ma è Venezia d allungare 45-60. Sul 51-69 al 34eismo la partita è virtualmente chiusa, Pesaro ha solo il tempo di rendere meno amara la sconfitta e finire 64-76. Netto il divario nel tiro da tre punti, 7/28 per i padroni di casa (25%) rispetto al 9/19 della Reyer (47,4%) così come i rimbalzi, 36 contro 41. Bamforth, 17 punti, e McCallumm, 15 con sei assist, non bastano alla VL. Tra i lagunari Tucker 14 punti, Simms 13 e Tessitori 9 con 9 rimbalzi.

La classifica

1. Virtus Segafredo Bologna 4 punti

2. Una Hotels Reggio Emilia 4

3. Umana Reyer Venezia 4

4. Germani Brescia 4

5. Ge.Vi. Napoli 4

6. Dolomiti Energia Trentino 4

7. Vanoli Cremona 2

8. EA7 Olimpia Milano 2

9. Bertram Tortona 2

10. Openjobmatis Varese 2

11. Estra Pistoia 0

12. Givova Scafati 0

13. Carpegna Prosciutto VL Pesaro 0

14. Happy Casa Brindisi 0

15. Banco Sardegna Dinamo Sassari 0

16. Nutribullet Treviso 0