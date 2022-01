Australian Open, già finita l'avventura di Caruso: Kecmanovic vince in tre set. Avanti Berrettini e Sonego, eliminato Fognini

Sorrisi e delusioni nel primo turno degli Australian Open. Matteo Berrettini fatica contro il 20enne statunitense Brandon Nakashima (n.68) superandolo alla fine per 4-6 6-2 7-6(7-5) 6-3. L’azzurro - n. 7 del ranking Atp - ha sofferto per il caldo umido di Melbourne e ha avuto problemi di stomaco. Avanti anche Camila Giorgi (n. 33 in Wta e 30 del tabellone) che ha battuto invece la 20enne russa Anastasia Potapova (n.68) per 6-4 6-0. Esordio vincente anche per Lorenzo Sonego: battuto Querrey in tre set (7-5, 6-3, 6-3).

APPROFONDIMENTI LA SCONFITTA Djokovic (No Vax) rischia di perdere più di 50 milioni di... LA RIFLESSIONE Djokovic, il malinconico silenzio di Federer: oggi il tennis ha... IL PERSONAGGIO Djokovic sostituito da Salvatore Caruso, 150° al mondo:... AUSTRALIA Djokovic espulso dall'Australia vola a Dubai, Nole”:... TENNIS Tsitsipas si prepara per l'Australian Open e attacca Djokovic

Djokovic sostituito da Salvatore Caruso, 150° al mondo: «Sono il Lucky Loser più famoso» Perché Berrettini ora ha più chance

Caruso e Fognini eliminati

Nulla da fare per Salvatore Caruso eliminato al primo turno degli Australian Open. L'azzurro n.146 del mondo, ripescato nel tabellone principale dopo l'esclusione di Djokovic, ha ceduto in 3 set al serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del ranking, col punteggio di 6-4, 6-2, 6-1.

Fuori Fabio Fognini eliminato in tre set da dall'olandese Tallon Griekspoor per 6-1 6-4 6-4. Inizio disastroso per Fabio che perde la prima frazione 6-1; nel secondo avrebbe la chance del contro-break dopo aver perso il servizio nel quarto game ma Griekspoor mette una buona prima e Fognini si lascia andare a un gesto di stizza scaraventando la racchetta a terra. Il terzo set lo vede scappare via quando perde sul 4 perde il servizio a zero per poi arrendersi in un'ora e 46'.