Australian Open, sorpresa Nadal: si infortuna e viene eliminato da Mcdonald. E la moglie piange in tribuna

Colpo di scena agli Australian Open. Dopo la sconfitta di Matteo Berrettini contro Andy Murray, il torneo di Melbourne perde un altro grande protagonista: Rafa Nadal, testa di serie numero 1, è stato eliminato dallo statunitense Mackenzie Mcdonald 6-4, 6-4, 7-5 in 2 ore e 32 minuti. Lo spagnolo però è stato pesantemente condizionato da un infortunio all'inguine sul finire del 2° set: dopo uno scatto verso la sinistra, si è toccato la zona infortunata e ha chiesto l'intervento dei medici, lasciando temporaneamente anche il campo. Ha provato a rientrare, ma tra una smorfia di dolore e l'altra si è arreso al terzo set. Al prossimo turno il classe 1995 affronterà il vincente del match tra il giapponese Yoshihito Nishioka (testa di serie n.31) e il ceco Dalibor Svrcina. Il dispiacere di Nadal ha ovviamente coinvolto tutta la tribuna, ma una persona più di tutte: la moglie Maria Francisca Perello, di solito sempre molto composta, che vedendo il suo Rafa in difficoltà non è riuscita a trattenere le sue emozioni e si è messa a piangere.

Así lloró Mery Perelló la nueva lesión de Rafa Nadal. #AusOpen pic.twitter.com/TL1eVGp30R — Hugo Durán (@CroniSport) January 18, 2023