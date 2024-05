Atp Roma, il programma di domenica: finali Errani-Paolini nel doppio e Zverev-Jarry. Orario e dove vederle

La finale del doppio femminile con Errani-Paolini. E soprattutto l'ultimo atto del tabellone maschile, con il favorito Zverev che cerca la vittoria nella finale contro il cileno Jarry.

Ultimo giorno di tennis al Foro Italico, con tre finali in rapida successione: si parte alle 12 con la finale di doppio maschile, poi non prima delle 13.30 la finale Errani-Paolini contro Gauff-Routliffe. Non prima delle 17 la finalissima Zverev-Jarry. Le partite saranno visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in streaming su Sky Go e Now per gli abbonati.