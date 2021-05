Atp Madrid, Nadal si conferma Re della terra e vola ai quarti, eliminato a sorpresa Medvedev. Berrettini in campo alle 19

Eliminazione a sopresa per il russo Daniil Medvedev, che viene beffato in tre dal cileno Cristian Garin. Partita equilibrata nei primi due set, il primo vinto da Garin per 6-4, mentre il secondo strappato dal numero 3 al mondo al tie-break. Nella terza e ultima ripresa l'equilibrio però si spezza, e Medvedev riesce a portare a casa addirittura un solo game, concendendo quindi la vittoria al suo avversario che per i quarti di finale aspetterà il vincitore del match tra il nostro Matteo Berrettini e Federico Delbonis.

What a great win for 🇨🇱 @Garin_Cris! He knocks out Medvedev 6-4, 6-7, 6-1 to make the quarters of the #MMOPEN 👏 pic.twitter.com/2VRgCNAUEo — ATP Tour (@atptour) May 6, 2021

Niente da fare invece per Alexei Popyrin, che ieri aveva battuto Jannik Sinner in due set, ma che oggi si deve inchinare al Re della terra rossa Rafael Nadal. Il maiorchino, che ha vinto il Mutua Madrid Open già 5 volte in carriera, chiude agevolmente il match in 2 set con il punteggio di 6-3 6-3, lasciando solo le briciole all'australiano, che deve accontentarsi di soli 6 game e un break al sesto gioco del primo set. Nadal attenderà il vincitore dell'incontro tra Evans e Zverev.

Ruthless. Efficient. Breathtaking. 🇪🇸 @RafaelNadal moves one step closer to a sixth #MMOPEN title with a 6-3, 6-3 win over Popyrin. pic.twitter.com/70EeSO9ZjA — ATP Tour (@atptour) May 6, 2021

Avanti ai quarti di finale del tabellone dell'ATP Masters 1000 di Madrid anche l'austriaco Dominic Thiem e il kazako Alexander Bublik. Il numero 4 del mondo si è sbarazzato in due set dell'australiano De Minaur, in una partita però molto combattuta che è arrivata al margine delle due ore è che ci è conclusa col punteggio di 7-6 6-4.

DT ➡ Quarter-Finals@ThiemDomi overcomes a brave De Minaur 7-6, 6-4 to make the last eight in Madrid! #MMOPEN pic.twitter.com/4NoO7HtRv3 — ATP Tour (@atptour) May 6, 2021

Bublik invece affrontava il russo Karatsev, che invcece è stato sconfitto più agevolmente in un'ora e quindici minuti, sempre in due set e con lo score finale di 6-4 6-3. Per i quarti di finale previsti per domani Thiem e Bublik aspettano rispettivamente i vincitori degli scontri tra Isner contro Rublev e Tsitsipas contro Ruud.

🇰🇿 Bublik reaches an ATP Masters 1000 QF for the second time in 2021 after beating 🇷🇺 Karatsev (6-4, 6-3).#MMOPEN pic.twitter.com/Pozocec35Z