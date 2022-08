Atletica, Italia fuori dalla finale della staffetta 4x100 dopo il ricorso della Turchia: svanisce il sogno azzurro agli Europei

Atletica, svanisce il sogno azzurro agli Europei di Monaco. L'Italia sarà infatti esclusa dalla finale della staffetta 4x100 maschile di domenica prossima a seguito del ricorso della nazionale turca che si era qualificata durante la ripetizione della gara con il tempo di 38.98. La notizia arriva alle 12:30 di questa mattina, quando la giuria ha concesso alla Turchia di ripetere la semifinale a causa di un danneggiamento ricevuto al momento di un cambio. I turchi hanno corso in solitaria chiudendo in 38”98, tempo inferiore rispetto a quello degli azzurri (39"02), che impedirà all'Italia di prendere parte alla finale. Nel risultato italiano ha pesato senz'altro l'assenza Marcell Jacobs.

Il neo campione europeo ha dato forfait poco prima della semifinale, quando nel corso del riscaldamento è stato fermato da un fastidio muscolare. Wanderson Polanco lo ha prontamento sostituto in seconda frazione, gareggiando assieme ai compagni Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo e Chituru Ali. Il quartetto ha chiuso la batteria al quinto posto, con il settimo crono complessivo ed è stato in un primo momento ripescato per l'accesso alla finale. Poi il colpo di scena di stamattina e la cocente delusione. Le medaglie si assegneranno domenica prossima alle 21:12. L'Italia in finale avrebbe recuperato anche Tortu e Desalu, eroi della spedizione in Giappone tenuti a riposo nell'ultimo atto, ma per i fantastici quattro non ci sarà una seconda vetrina.