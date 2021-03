Euroindoor, Jacobs in finale nei 60 m. Eptathlon, Dester stupisce

Mattinata di sorrisi in casa azzurra, agli Europei indoor di Torun. Marcell Jacobs vince batteria e semifinale dei 60 metri (rispettivamente con 6.59 e 6.56, in entrambi i casi miglior crono del turno) e guadagna l'accesso alla finale europea, in programma questa sera alle 20:58. Promossi in semifinale tutti e cinque gli ostacolisti e le ostacoliste iscritte alla rassegna: i migliori sono Paolo Dal Molin (7.59, quarto tempo complessivo del turno) e Luminosa Bogliolo (8.01, a un centesimo dal primato personale, sesto tempo assoluto). Con loro disco verde per Hassane Fofana (7.81), Franck Koua (7.82) ed Elisa Maria Di Lazzaro (PB fissato a 8.13).

Da sogno le prime tre prove nell'eptathlon per Dario Dester: il debuttante azzurro è addirittura al terzo posto in classifica (2599 punti), alle spalle soltanto dello svizzero Ehammer (2780) e del francese primatista del mondo del decathlon Mayer (2731), in virtù dei primati personali nei 60 metri (6.97) e nel peso (14,25), oltre al 7,61 nel lungo. Sfortunata Ottavia Cestonaro, che stabilisce il proprio primato nel salto triplo (13,90; all'aperto vanta comunque un 14,18) ma finisce al nono posto, prima delle escluse dalla finale. Eliminati in batteria nei 60 metri Luca Lai (6.73, primo degli esclusi nel turno, out per un centesimo) e nei 3000m Yassin Bouih (quinto in una prova tattica in 7:56.66).

