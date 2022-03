Ashleigh Barty, numero uno al mondo di tennis, si ritira a 25 anni: «Oggi è un giorno difficile»

Ashleigh Barty, numero uno al mondo della classifica Wta di tennis, si ritira a 25 anni. Lo ha annunciato su Instagram in una conversazione con l'ex giocatrice e ora giornalista tv australiana Casey Dellacqua. «Oggi è una giornata difficile e piena di emozione per me. Annuncio il mio ritiro dal tennis».

APPROFONDIMENTI SPORT Tennis, la numero uno al mondo Ashleigh Barty si ritira a 25 anni TENNIS Australian Open, Collins ko in due set, titolo per Barty OLIMPIADI Da Ashleigh Barty al Dream Team, quanti flop nei primi giorni di...

Ashleigh Barty si ritira, l'annuncio

«Non sapevo come condividere questa notizia con voi, quindi ho chiesto alla mia buona amica Casey Dellacqua di aiutarmi. Sono così grata per tutto ciò che questo sport mi ha dato e me ne vado sentendomi orgogliosa e realizzata», ha aggiunto sui social. «Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato lungo la strada, sarò sempre grato per i ricordi per tutta la vita che abbiamo creato insieme».

«So che al momento questa è la scelta giusta. Non ho più il desiderio emotivo di competere ai massimi livelli, voglio inseguire altri sogni», ha spiegato Ashleigh Barty. La campionessa australiana solamente tre mesi fa aveva trionfato all'Australian Open conquistando il terzo titolo del Grande Slam in carriera. Già nel 2014 la tennista aveva lasciato la racchetta per intraprendere la sfida nel cricket, salvo tornare sui suoi passi e diventare una delle più forti interpreti degli ultimi anni.