Anita Alvarez squalificata dalle finali, la Federazione Internazionale di Nuoto: «Questo sport non fa per lei»

Anita Alvarez non potrà gareggiare oggi per le finali. Alla nuotatrice svenuta in piscina è stato vietato partecipare alle gare in programma a Budapest. La decisione arriva dalla Federazione Internazionale di Nuoto. Secondo quanto riportato venerdì in Spagna, i funzionari della FINA avrebbero comunicato alla squadra americana di nuoto sincronizzato che Anita non avrebbe più potuto partecipare ai Campionati Mondiali. La decisione è stata presa poche ore prima della gara a squadre di oggi pomeriggio.

I motivi dell'esclusione

Non ci sono ancora state reazioni ufficiali da parte della nuotatrice o della sua mamma-allenatrice, che ha vinto quattro medaglie olimpiche e 16 medaglie mondiali. Il quotidiano sportivo spagnolo AS ha riferito che Bela Merkely, capo del servizio medico ungherese, ha dichiarato ai media locali prima della decisione di divieto della FINA: "Ci sono diversi tipi di atleti. Alcuni tollerano bene le variazioni di ossigeno e anidride carbonica. Ma altri sono più sensibili. Lei è una di queste. Probabilmente questo sport non fa per lei".