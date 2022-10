Seppi a 38 anni si ritira. A lungo n. 1 in Italia e nel 2013 n. 18 al mondo, nel 2015 battè Federer. Con lui Bassano vinse lo scudetto

BOLZANO - Andreas Seppi lascia l'attività professionistica. Il tennista altoatesino ha annunciato la decisione di chiudere la sua carriera in un'intervista a Rai Sudtirol. Il ritiro arriva dopo vent'anni di carriera sportiva ad alto livello, durante i quali ha vinto tre titoli Atp (Eastbourne, Belgrado e Mosca). Per diversi anni numero 1 del tennis in Italia, nel 2013 è stato per breve tempo anche il numero 18 al mondo. «Prima o poi arriva la fine per tutti e a 38 anni non credo ci sia da vergognarsi», ha detto a Rai Sudtirol Seppi, che ha maturato la decisione di chiudere la carriera quest'anno. Proprio come Roger Federer contro il quale ha ottenuto la sua unica vittoria nel 2015, al terzo turno degli Australian Open. «Non so se sia stata una fortuna o una sfortuna aver giocato nell'era di Roger Federer», ha detto ancora nell'intervista il tennista di Caldaro, che vuole giocare la sua ultima partita nelle prossime settimane, all'Atp 250 Tennis Napoli Club o al torneo Challenger in Val Gardena.

Lo scudetto a Bassano

Una carriera ricca di tappe prestigiose. Tra le tante cose eccellenti anche uno spunto "local": nel 2013 Seppi portò la Stb, Società Tennis Bassano, al suo primo e storico scudetto in 79 anni di storia. Al palasport di Rovereto la squadra, con presidente Giacomo Alban, con "regista" e responsabile della squadra l'ex presidente ed ex giocatore Roberto Rossi, e con i due capitani Moretto e Fioravanzo, chiuse per 4-0 la finale con la Canottieri Aniene, allora presieduta da Giovanni Malagò. I due gioielli del team di Bassano del Grappa erano proprio l'altoatesino Seppi e il senese Lorenzi, mentre l' Aniene contava su Starace e Cipolla ma anche sul giovane Berrettini. Seppi ha giocato con il Bassano nel 2011, nel 2012 e nel 2013, anno dello scudetto. Poi ha militato in altre formazioni, ma non del Nordest.